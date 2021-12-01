Эсминец ВМС США, наносивший ракетные удары по Ираку и Сирии, возобновил патрулирование в Черном море

Эсминец ВМС США, наносивший ракетные удары по Ираку и Сирии, возобновил патрулирование в Черном море

Высокоточные крылатые ракеты Tomahawk на его борту являются оружием большой дальности.

Эсминец Военно-морских сил США Arleigh Burke, оснащенный американскими высокоточными крылатыми ракетами Tomahawk, покинул болгарский порт Варна и продолжает патрулирование в Черном море.

Об этом сообщили на официальном сайте ВМС США.

"Посещение порта подтвердило приверженность ВМС США к альянсу НАТО и таким жизненно важным союзникам, как Болгария, и продемонстрировало способность Arleigh Burke выполнять задачи в зоне ответственности Шестого флота США для поддержания региональной стабильности", - говорится в сообщении.

Arleigh Burke – один из четырех эсминцев ВМС США, базирующихся на военно-морской базе Рота (Испания).

Судно оснащено боевой системой Aegis, позволяющей одновременно запускать, отслеживать ракеты и уклоняться от них. Высокоточные крылатые ракеты Tomahawk на его борту являются оружием большой дальности, преодолевающей путь к цели на предельно малых высотах с обходом рельефа местности.

Эсминец Arleigh Burke принимал участие в боевых операциях, в частности, в 2003 году нанес удары ракетами Tomahawk по целям в Ираке, в 2014 – в Сирии по боевикам международной террористической организации Исламское государство.

Напомним, ранее Путин увидел "украинскую угрозу" для безопасности России и выразил обеспокоенность по поводу военных учений НАТО вблизи своих границ.

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