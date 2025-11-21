Американский эсминец USS Stockdale / © Associated Press

Реклама

Российский танкер, входящий в «теневой флот», изменил маршрут и отплыл от берегов Венесуэлы после встречи с американским эсминцем.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным отслеживания судов, российский нефтяной танкер Seahorse развернулся на пути в Венесуэлу после того, как на его маршруте оказался военный корабль США. Российское судно изменило курс в направлении Кубы.

Реклама

После этого танкер еще дважды пытался приблизиться к Венесуэле, но оба раза возвращался обратно, и до сих пор остается на холостом ходу в Карибском бассейне.

Танкер Seahorse находится под санкциями Великобритании и Евросоюза, он поставляет нефть в Венесуэлу.

Неизвестно, контактировал ли как-то американский эсминец USS Stockdale с российским танкером. Представитель Южного командования США отказался комментировать передвижение судна.

Известно, что USS Stockdale прибыл в Карибский бассейн в конце сентября вместе с десятком других кораблей для противодействия наркотрафика в регионе по распоряжению президента Дональда Трампа.

Реклама

Как сообщалось ранее, 11 ноября ВМС США объявили, что крупнейший авианосец страны — USS Gerald R. Ford - прибыл в зону ответственности Южного командования ВС США, включающую большую часть Латинской Америки.

Военная активность Соединенных Штатов в регионе начала усиливаться еще в августе. Вашингтон объясняет это необходимостью противодействия наркотрафика. Американские военные за последние недели нанесли несколько ударов по некоторым связанным с наркокартелями судам в Карибском море.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности применения американских военных в Венесуэле.