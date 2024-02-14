"Есть 3-4 года на подготовку": глава МИД Эстонии об угрозе нападения РФ

Россия через три-четыре года может подготовить тест для НАТО.

НАТО имеет три-четыре года для укрепления своей обороны, прежде чем Россия решит испытать Альянс.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкн на пресс-конференции во время визита в Варшаву.

По его словам, российская военная машина запущена в полную мощность.

"Эстония не рассматривает Россию как немедленную угрозу для себя и других стран Балтии, Литвы и Латвии, потому что сейчас Москва занята полномасштабным вторжением в Украину ", — говорится в сообщении.

По данным эстонского правительства, России может понадобиться "три-четыре года", чтобы подготовить "тест для НАТО". Среди стран, под угрозой — Эстония, Литва и Латвия.

Указал на важность сохранения сильной поддержки Украины и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Также ряд европейских стран НАТО в последние недели также предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Добавим, глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал не пренебрегать угрозами российского диктатора в адрес стран Альянса.

Читайте также: