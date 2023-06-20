Есть ли у Путина деньги на войну: эксперт подсчитал, сколько осталось в "копилке" диктатора

По словам журналиста, денег у Путина стало меньше, но для ведения войны этого хватит еще на достаточно длительный срок.

У российского диктатора Путина стало гораздо меньше денег, чтобы вести войну, но этих резервов все же хватит на досточное количество времени.

Сколько денег у "копилке" Путина, рассказал журналист британского журнала The Economist Аркадий Островский в интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман.

По словам экперта, из России ушло денег в эквиваленте примерно 10-12% ВВП РФ. Но примерно столько же пришло от поступлений нефти и газа. Островский считает, что пока еще российская экономика справляется с главными санкциями Запада.

"Безусловно, денег у Путина стало меньше, чтобы вести эту войну, потому что начиналось с ликвидных активов с $85 млрд. Больше, чем $300 млрд было заморожено, много ушло из страны. Сейчас в копилке осталось где-то $250-260 млрд. Это все равно очень много. Для продолжения ведения войны этого хватит еще на достаточно длительный срок, хотя действительно сильно упали эти резервы, что важно", – говорит журналист.

По мнению Островского, для реального удара по российской экономике цена на нефть и газ должна существенно опуститься.

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что Кремль теряет доходы от нефти и газа.

Также бывшая депутат Госдумы России Мария Максакова рассказывала, что российские олигархи-"кошельки" Путина хранят 140 млрд долларов его "карманных" денег.

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