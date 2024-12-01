"Есть два сценария": журналист объяснил, чем закончатся протесты в Грузии

Вспыхнувшие после отказа власти от евроинтеграции протесты в Грузии могут закончиться тем, что грузины получат свое право на европейское будущее, или ситуация развернется так, как это было в Беларуси после событий 2020 года, когда режим Лукашенко жестоко подавил протесты.

Такое мнение в эфире Эспрессо выловил журналист Виталий Портников.

Он заявил, что в Грузии уже прошел народный протест против отказа властей от европейской интеграции.

"И речь идет даже не о фальсификации президентских и парламентских выборов, а также о противостоянии власти и оппозиции. Это о том, что правительство "Грузинской мечты" отбирает у граждан их желание о более достойной жизни в нормальной стране. Фактически, грузинское общество видит, как власть толкает их в сторону Москвы", — рассказал Портников.

Он отметил, что протесты в Грузии могут разворачиваться с двумя сценариями.

"Люди в Грузии вышли на улицы отстаивать свое право на европейское будущее и уже произошли первые избиения граждан силовыми структурами. Теперь может быть либо, как в Украине, либо, как в Беларуси. Как в Украине будет означать, что процесс будет увеличиваться, к нему будут присоединяться больше граждан из разных регионов, власти не смогут противостоять им и будут вынуждены пойти на досрочные парламентские выборы, а потом разрушится сама по себе. Так же как разрушилась власть Януковича. Может быть так, как было в Беларуси. ", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии вспыхнули разгоняемые силовиками протесты.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Грузии заявила, что правительство "объявило войну своему народу".

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