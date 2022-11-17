"Есть кадры, на которых кое-что видно": появились первые детали расследования ракетного инцидента в Польше

После взрыва в польском Пшеводове следователи исследуют остатки ракеты, глубину кратера, устанавливают направление, откуда прилетела ракета и вычисляют количество использованного топлива. Также кадры, на которых можно увидеть определенную последовательность событий.

Об этом сказал председатель Бюро международной политики Якуб Кумоч на TVN24.

Кумоч сообщил, что в Пшеводове работает польско-американская следственная группа и напомнил, что украинская сторона также просила доступ к расследованию.

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"Если обе стороны согласятся, и, насколько мне известно, нет возражений с американской стороны, такой доступ может быть в скором времени предоставлен. Если у следственной группы не будет никаких замечаний на техническом уровне, наверное, не будет причин отказывать украинцам", — сказал он.

На вопросы, какие доказательства имеют следователи, он ответил: "Обломки ракеты, глубина кратера, эксперты рассчитывают направление, откуда прилетела ракета, даже количество использованного топлива". Он добавил, что "есть кадры".

"Я бы не хотел говорить об их содержании, потому что видел их в секретном режиме... Это наши обычные фото с границы, где кое-что видно. Вы можете видеть выстрелы над Украиной, вы можете видеть бои над Украиной, в какой-то момент за очень короткое время, вы можете увидеть определенную последовательность событий. Мы также хотели бы донести это до украинской стороны и работать вместе с ней. Я хочу, чтобы при контакте с нашими следователями украинцы первыми увидели, какие материалы есть в нашем распоряжении", – рассказал он.

Кумоч напомнил, что 15 ноября войска России бомбили Украину, и именно "РФ несет полную ответственность за все падающее".

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"Сегодня есть много свидетельств того, что одна из ракет, которая должна была сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработала система самоуничтожения, и эта ракета, к сожалению, привела к трагедии", – подытожил он.

Напомним, польский дипломат в отставке Роберт Пшель заверил, что причин, почему отношения между Варшавой и Киевом могут пострадать из-за ракетного инцидента в Пшеводуве нет.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября объяснил, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а скорее всего – "несчастным случаем".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что предварительный анализ показал, что инцидент "вероятно, вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории" от российских крылатых ракет. Впрочем, генсек отмечает, что Россия несет ответственность за ракетный инцидент в Польше, поскольку продолжает "свою незаконную войну против Украины".

Однако, президент Украины Владимир Зеленский убеждает, что ракета не была украинской.

В то же время по данным польского министра юстиции, на месте взрыва якобы обнаружили остатки ракеты С-300, которая находится на вооружении российской и украинской армий.

Зеленский призывает приобщить Украину к совместному расследованию падения ракеты в Польше.

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