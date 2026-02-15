Есть ли бункеры с НЛО в Зоне 51: Обама раскрыл правду о пришельцах, которую узнал во время своего президентства

Бывший президент Соединенных Штатов Барак / © ТСН

Реклама

Вопрос внеземных цивилизаций остается одним из самых востребованных в публичном пространстве США. Бывший президент Соединенных Штатов Барак признался, что еще в начале своей каденции пытался выяснить правду о визитах пришельцев на Землю.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Брайану Тайлеру Коэну.

По словам бывшего лидера США, хотя феномен неопознанных объектов и имеет реальную подоплеку, личного контакта с гуманоидами у него не было.

Реклама

«Они — настоящие, но я ни одного из них не видел. И их не держат в этой…», — замечает Обама, реагируя на вопрос о легендарной Зоне 51.

Экс-президент также попытался развеять многочисленные мифы, связанные с секретным военным объектом в штате Невада. Он отрицал существование секретных лабораторий, где якобы скрывают пришельцев или изучают их технологии.

«Да, в Зоне 51. Там нет никаких подземных хранилищ, если только не существует грандиозный заговор и это скрывают, даже от президента Соединенных Штатов», — добавил политик.

Обама подчеркнул, что тема космоса и инопланетной жизни сопровождает его на протяжении всей политической карьеры, ведь это едва ли не самый популярный вопрос, который он слышит от прессы и обычных граждан.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что Пентагон рассекретил кадры НЛО с гиперзвуковыми характеристиками. На нем неизвестный летательный объект, который выполняет маневры, невозможные для известных летательных аппаратов, в частности мгновенно ускоряется до сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростей.

Кроме того сообщалось, что загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, привлекший внимание ученых в разных странах, не только стал подтверждением одной из ключевых гипотез Альберта Эйнштейна, но и неожиданно изменил траекторию движения после сближения с Солнцем.

.