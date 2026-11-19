Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин цинично заявил, что Украине якобы нет смысла удерживать неоккупированную часть Донецкой области, поскольку Россия рано или поздно сможет захватить её с помощью военной силы.

Об этом российский диктатор заявил на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином в Китае, которую транслировала пресс-служба Кремля.

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Путин поставил под сомнение целесообразность обороны Украиной, по его подсчетам, около 10% территории Донецкой области, которые остаются под контролем Киева. По словам российского президента, если украинские войска смогут удерживать эти территории «еще какое-то время», то якобы нет смысла защищать их «любой ценой».

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«Есть ли смысл удерживать эти 10% любой ценой? Это такой примитивный, но вполне законный вопрос», — цинично заявил глава Кремля, фактически открыто намекнув на намерение продолжать захватническую войну, чтобы силой захватить остальную часть Донбасса.

В то же время российский диктатор продемонстрировал, что продолжает жить в собственном информационном пространстве, оторванном от реальной ситуации на фронте, и повторять пропагандистские выдумки об украинской власти.

В частности, Путин вновь поставил под сомнение легитимность украинского руководства, заявив, что нынешний политический режим в Киеве якобы берет свое начало от «государственного переворота».

По его словам, вопрос о завершении войны зависит не только от России, но и от украинских властей, которых он по-прежнему называет нелегитимными. Несмотря на это, Путин заявил, что Москва якобы готова вести диалог даже с нынешним украинским руководством.

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Своим заявлением глава Кремля в очередной раз фактически подтвердил, что не отказался от территориальных претензий к Украине и продолжает рассматривать военную агрессию как инструмент достижения своих захватнических целей.

Напомним, Владимир Путин заявил, что не видит непреодолимых препятствий для достижения договоренностей о прекращении войны в Украине. В то же время он фактически выдвинул Киеву и Европе требование согласиться на российские условия, в частности в территориальных вопросах.

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