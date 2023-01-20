Есть ли связь между предоставлением Украине танков Abrams от США и Leopard от ФРГ: глава Пентагона ответил

Для успешной контрнаступательной операции у Украины должна быть не только человеческий ресурс, но и военный, подчеркнул Милли.

Глава Минобороны США Ллойд Остин отметил, что нет никакой связи между предоставлением танков Abrams от США и Leopard от Германии. Он подчеркнул, что это " независимые решения".

Об этом он говорил на пресс-конференции по итогам саммита в формате "Рамштайн".

"Да, нет какой-то связи между предоставлением Abrams и Leopard. Это независимые решения. Но, когда мы говорим о предоставлении Украине военной помощи, мы всегда в рамках Пентагона пытаемся найти пути, каким образом предоставлять необходимое количество вооружения Украине, чтобы она достигала определенных успехов. На этом мы сосредотачиваем максимум наших усилий и будем концентрироваться в будущем", — сказал глава Пентагона.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли добавил, что для успешной контрнаступательной операции Украина должна иметь не только человеческий ресурс, но и военный. То есть, как пояснил Милли, украинцы должны правильно использовать полученное оборудование.

"Поэтому мы видим, что за такой короткий промежуток времени, учения, которые проходят украинские военные, они уже усваивают соответствующие навыки той или иной техники. Действительно, очень много военных еще должны пройти такое обучение. Я уверен, что это можно сделать. Да Но мы увидим, что будет в будущем.Украинские военные сейчас уже провели по крайней мере две очень важные контрнаступательные операции.Речь идет об освобождении Херсона и Харькова.Поэтому мы также сейчас понимаем, что предоставляется сначала оборудование, тогда учится персонал, а тогда это эффективно используется на поле боя", — подчеркнул американский генерал.

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Блокировка поставок танков Leopard: что известно

Накануне в Бундестаге партии не смогли вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине танков Leopard 1 и Leopard 2. Голосование провалилось из-за фракций правящей коалиции: социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов, а также крайних "Альтернативы для Германии" и "Левых" .

Американское информационное агентство CNN пишет, что перед началом "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин имел переговор с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Впрочем, они не смогли договориться о передаче ВСУ танкам.

После заседания "Рамштайна" министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по итогам встречи Германия пока не готова предоставить Украине танки Leopard.

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