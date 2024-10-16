Есть ли у НАТО информация об участии солдат КНДР в войне против Украины: Рютте дал ответ

НАТО знает, что Северная Корея помогает России продолжать военные действия против Украины.

Североатлантический альянс пока не может подтвердить информацию о возможном участии солдат КНДР в войне против Украины. Но такие сообщения вызывают беспокойство.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в среду, 16 октября.

Журналист поинтересовался у Рютте, может ли он подтвердить, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей предусматривает не только военную помощь оккупантов, но и отправку на поле боя северокорейских солдат.

"Я не могу подтвердить эти сообщения, но очевидно, они вызывают беспокойство", – ответил генсек.

По его словам, НАТО знает, что Северная Корея помогает России продолжать военные действия против Украины.

При этом Альянс "решительно осуждает" углубление военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский за последние несколько дней подчеркивал, что военная помощь России от Северной Кореи не ограничивается только лишь поставкой оружия.

Напомним, недавно Зеленский заявлял о "фактическом включении в войну Северной Кореи".

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