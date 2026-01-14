Есть ли у РФ эффективное противодействие баллистическим ракетам: ответ эксперта

Баллистическая ракета. / © ultra-warez.net

Россия имеет мало систем ПВО, способных сбивать баллистические ракеты. По подсчетам специалистов, чтобы прикрыть всю территорию, россиянам нужно более 150-200 систем С-400.

Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал военный аналитик, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный.

Подробности

По словам Нарожного, у россиян есть несколько систем ПВО, способных сбивать баллистические ракеты. Это С-300, С-350, С-400 и С-500. Из них только С-400 и С-500 сегодня способны противодействовать баллистическим ракетам. Дело в том, что С-300 очень старый комплекс.

Согласно подсчетам, в РФ было более 50 С-400 до войны. Сегодня же Силами обороны Украины уничтожены не менее 25 из них. Более того, львиная доля этих комплексов размещена на временно оккупированных территориях Украины.

«Главные же цели для нас находятся именно на территории России и россияне вряд ли с ВТО перебросят такие комплексы на территорию РФ. Поэтому у них действительно нет эффективного противодействия баллистическим ракетам», — пояснил Нарожный.

Если атаки баллистических ракет будут наращиваться, россияне будут вынуждены искать системы для прикрытия собственных объектов. И делать это придется очень оперативно. Нарожный напоминает, что Украина сейчас ищет по всему миру дополнительные системы Patriot, становясь в очередь.

«У россиян будет совершенно идентичная история. У них более 25 комплексов, способных сбивать баллистические ракеты, а нужно в лучшем случае 150-200 единиц, чтобы прикрыть всю территорию», — подытожил он.

Ранее говорилось, что Путин усиливает защиту своей резиденции на Валдае. Там сосредоточено около 14 систем ПВО.

«Вообще о возможности удара по Валдаю, то в 2022 году там было замечено около двух систем ПВО, защищавших Валдай. Ведь в Кремле надеялись на „Киев за три дня“, „Украину через две недели“, „украинское руководство сбежит“, поэтому зачем вокруг путинской резиденции ставить больше ЗРК. А чтобы понимать разницу, сейчас таких комплексов — 14», — рассказал эксперт Константин Криволап.