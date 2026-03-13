Есть ли у Трампа карты против Ирана: как весь мир платит за ошибки США, пока Вашингтон усиливает Россию

Реклама

Очередной этап войны США и Израиля против Ирана под названием «Эпическая ярость» длится уже две недели. В среду, 11 марта, Дональд Трамп заявил о победе. Правда, вместе с этим анонсировал продолжение ударов. Цель Америки и Израиля — похоронить ядерную и ракетную программу Тегерана и свергнуть режим аятолла в Иране. Поэтому когда завершится война, которая охватила весь Ближний Восток и даже распространилась еще дальше, никто уже не прогнозирует.

Одни эксперты говорят, что Трамп в любой момент может все свернуть, заявив, что Америка достигла поставленных целей. Главный аргумент здесь — это промежуточные выборы в Конгресс уже в ноябре этого года. Для американцев традиционным предвыборным маркером являются цены на топливо на заправках, которые везде в мире бьют рекорды. ТСН.ua уже писал, что Иран блокирует Ормузский пролив, через который проходят более 20% мировых поставок нефти и газа. Если это продолжится, цены на нефть могут взлететь до $150, превысив исторический максимум 2008 года.

Другие аналитики убеждают, что на карту уже очень многое поставлено, поэтому на месте Трампа заявить сейчас об окончании войны против Ирана — это признать поражение по крайней мере в свержении режима аятолл. Потому что никто точно не знает, в каком состоянии после американо-израильских ударов ядерная и ракетная программа Ирана. К тому же вовлеченные в эту войну страны Персидского залива, по которым продолжает бить ракетами и «шахедами» Тегеран, по многочисленным сообщениям в западной прессе, хоть и выражают недовольство из-за экономических и военных потерь, но скорее поддерживают продолжение военной операции против Ирана.

Есть ли у Трампа выигрышные карты на руках в войне против Ирана? Смогут ли США, Израиль и союзники свергнуть режим аятолл прежде, чем мир полностью погрузится в энергетический кризис, что сделает невозможным выигрыш республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США? Читайте в материале ТСН.ua.

Свергнуть режим аятол: США не имеют стратегии

Еще с самого начала очередной войны США и Израиля против Ирана было понятно, что без сухопутной операции свергнуть режим аятолла будет крайне сложно. Да и американские чиновники заявляли, что их цель не изменение режима в Иране. Когда же Тегеран начал гатить ракетами и «шахедами» по странам Персидского залива, а также по Турции, Азербайджану и Кипру, еще и вдобавок блокируя Ормузский пролив, администрация Трампа призвала иранцев выходить на улицы, чтобы свергнуть режим аятолла.

CNN, ссылаясь на свои источники, отмечает, что Пентагон и Совет нацбезопасности при Белом доме (которую после начала второго президентского срока Трампа просто развалили) значительно недооценили самый плохой сценарий — блокирование Ираном Ормузского пролива. Министры финансов и энергетики Скотт Бессент и Крис Райт принимали участие в подготовке военной операции. Однако Дональд Трамп, окруживший себя родственниками и бизнес-партнерами, входящими в его ближайший круг советников, отверг возможность негативного развития событий.

В Белом доме заявляли, что американские военные разрабатывают планы по конвоированию нефтяных танкеров в Ормузском проливе. ТСН.ua писал, как Крис Райт даже запостил в своих соцсетях фейковое видео, которое затем удалил, где ВМС США вроде бы успешно сопровождали нефтяной танкер через пролив. В то же время, Пентагон оценивает возможность конвоирования танкеров как слишком рискованное. К тому же игроки рынка объясняют: даже если сейчас война на Ближнем Востоке остановится, что будет иметь крайне негативные последствия для США и укрепит режим аятолла в Иране, мировые энергетические рынки могут стабилизироваться всего за несколько месяцев.

Сначала аналитики говорили о тумане войны, мол, США и союзники намеренно вводят в заблуждение противников, не говоря о точных целях этого этапа войны против Ирана. Однако сейчас очевидно, что администрация Трампа не просчитала все риски и не имеет дальнейшей стратегии. Издание Axios сообщает, что во время разговора с лидерами G7 в среду, 11 марта, Трамп заверил, что Иран готов сдаться. Хотя в первом публичном обращении на днях новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи (сын ликвидированного аятоллы Али Хаменеи) угрожал местью, добавляя, что Тегеран должен и дальше использовать рычаг Ормузского пролива.

Эксперты Atlantic Council подчеркивают, что непонятно, насколько цель Израиля по изменению режима в Иране отвечает целям США. В условиях неконтролируемого роста цен на нефть и газ уже совсем скоро Трамп может заявить о сворачивании военной операции, поскольку режим аятолла очень слаб, поэтому в ближайшие годы не будет представлять непосредственной угрозы США. К тому же до промежуточных выборов в Конгресс США остается менее восьми месяцев.

Трамп убеждает, как только война с Ираном завершится, цены на топливо быстро упадут и будут даже ниже, чем до начала операции. Эксперты не берутся прогнозировать, вернется ли цена на нефть к отметке февраля этого года — $65-68 за баррель. Поэтому администрация Трампа, чтобы не потерять большинство сразу в двух палатах Конгресса, должна иметь хотя бы небольшой временной люфт для маневра, пока энергетические рынки стабилизируются.

Трамп усугубляет Путина: нефть РФ уже не под санкциями

Различные американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что совместная военная операция США и Израиля против Ирана продлится еще не менее 3-4 недель. Эксперты The Heritage Foundation (приближенного к Республиканской партии американского аналитического центра) в своих комментариях явно пытаются приуменьшить ошибки администрации Трампа и негативные последствия для мировой экономики от блокирования Ираном Ормузского пролива, что повлияло на рост цен на нефть до $105, на газ.

Эксперт The Heritage Foundation Виктория Коутс отмечает, что например Россия и Китай мало что сделали для поддержки своего якобы союзника Ирана. Однако отчеты американской разведки не столь оптимистичны. Россия предоставляет Ирану спутнику разведданные о местонахождении и перемещении американских войск, кораблей и самолетов, а Пекин, являющийся главным покупателем иранской нефти, готовится предоставить Тегерану финансовую помощь, запасные части и компоненты для ракет. Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф уже заявил, что Путин во время телефонного разговора с Трампом на днях заверил его, что Россия не передает Ирану разведданные, поэтому Вашингтон будет верить Кремлю на слово.

А уже в четверг, 12 марта, несмотря на заявления Трампа, что Америка выигрывает от роста цен на энергоносители, Минфин США снял санкции с находящейся на танкерах в море российской нефти на 30 дней. По словам Скотта Бессента, этот краткосрочный шаг не предоставит Кремлю значительные финансовые преимущества. В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц считает это решение США неправильным, независимо от причин. А министерша экономики ФРГ Катарина Райхе отмечает, что разрешение США на продажу российской нефти поможет Путину финансировать войну против Украины.

ТСН.ua уже писал, что по мере продолжения войны против Ирана, по подсчетам консалтинговой компании по вопросам энергетики Wood Mackenzie, цена сырой нефти может достичь $150, превысив исторический максимум в $147 в 2008 году. Аналитики Kpler добавляют, что на восстановление свободного судоходства в Ормузском проливе может уйти от одного до трех месяцев.

Как сообщает Reuters, экономические советники Трампа, в частности из Минфина и Нацэкономического совета, призывают Трампа заканчивать войну против Ирана, потому что нефтяной шок и рост цен на бензин на американских заправках окажет непоправимое влияние на поддержку республиканцев накануне промежуточных выборов в Конгресс. На их стороне также вице-президент Джей Ди Вэнс и чиновники из его команды, которые традиционно против втягивания США в любые войны. В то же время крыло «ястребов» в окружении Трампа призывает его идти до конца — свержение режима аятолл. Однако для этого необходима американская сухопутная операция. А это решение остается достаточно непопулярным в американском обществе.

