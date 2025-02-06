Есть ли у Трампа план окончания войны в Украине: Зеленский ответил

Официального плана по окончании войны России против Украины, который бы представил президент США Дональд Трамп в ближайшее время, пока нет.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского во время совместного брифинга с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо 6 февраля.

По мнению украинского президента, Трампу известна позиция Украины. В то же время, конкретного плана прекращения войны у американского главы нет. Информация, распространяемая СМИ, не является официальной.

"Я уверен, наши команды будут работать вместе. Не может быть отдельного плана от кого-либо", — сказал Зеленский.

Он также ответил на вопрос о понимании, каким должен быть этот план.

"Есть конкретные вещи, которые мы уже обсуждали с американской стороной еще до инаугурации президента Трампа. У нас была возможность услышать друг друга. Услышать видение, важные вещи, приоритетные и вещи, в которых не может быть уступок от украинского народа", — сказал глава государства.

Президент напомнил, что недавно в медиа распространили информацию о якобы плане от специального представителя США по вопросам Украины и России, отставного генерала Кита Келлога.

"А потом господин Кит Келлог сказал, что "это не от меня". Это какая-то информация посторонняя. Многое будет всего, и вбросов, и не вбросил, где-то это может совпадать с реальностью, но в большинстве, уверен, что нет", — добавил Зеленский.

Он предложил дождаться официальных переговоров и результатов.

Напомним, специальный представитель США по Украине и РФ Кит Келлог заявил о планах обсуждать окончание войны в Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года.

До этого, чиновник неоднократно говорил о том, что в команде главы США Дональда Трампа разработали "надежный план" для прекращения боевых действий, а также начала переговоров Украины с РФ.

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