Есть ли украинцы среди пострадавших из-за конфликта на Ближнем Востоке: Сибига ответил

Сибига / © Getty Images

В настоящее время на Ближнем Востоке находятся около 250 тысяч украинцев. Пострадавших из-за обострения конфликта, к счастью, нет.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Безопасность украинских граждан — больше всего

По словам Сибиги, по поручению Президента Украины МИД работает над обеспечением эффективной помощи людям. Ведомство находится в постоянном контакте с гражданами Украины, а посольства взаимодействуют с местными службами, органами власти стран пребывания и европейскими партнерами.

«По состоянию на данный момент, к счастью, нет информации о ранениях или гибели граждан Украины в результате ухудшения ситуации безопасности. Знаем о проблемах с вылетом в странах, где закрыто небо. Во всех ситуациях посольства в связи с гражданами предоставляют необходимые консультации», — отметил он.

Часть граждан уже перемещены по суше в безопасные места, в частности — Египет.

На сегодня, 2 марта, на «горячую линию» МИД поступило около трех десятков обращений. Это не значительное количество и преимущественно касается отсрочки рейсов.

«Анализируем развитие событий и прорабатываем все возможные сценарии реагирования, включая эвакуацию, с целью обеспечения безопасности граждан Украины», — заявил дипломат.

Украинцев на Ближнем Востоке призвали соблюдать меры безопасности и внимательно следить за сообщениями украинских дипломатических учреждений и местных органов власти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил: государство работает над тем, чтобы помочь находящимся на Ближнем Востоке гражданам . Процесс координирует глава МИД Андрей Сибига. «Все разведки и Министерство иностранных дел занимаются этим, помогают людям. На все обращения будем реагировать», – заверил Зеленский.