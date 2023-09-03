Есть ли жизнь после смерти: ученый-физик объяснил это с научной точки зрения

Физик заявил, что после смерти нет больше способов жизни в мире.

Внештатный профессор Института Санта-Фе и профессор натурфилософии в Университете Джона Хопкинса Шон Кэрролл ответил на вопрос, есть ли жизнь после смерти с научной точки зрения. Он считает, что это невозможно.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Физик-теоретик Шон Кэрролл заявил, что "законы физики, лежащие в основе повседневной жизни, полностью понятны".

Он отметил, что после того, как человек умирает физически, нет материального понимания того, как можно продолжать жить в другом мире.

"Это потому, что не существует частиц и сил, которые могли бы содержать информацию в вашем мозгу после смерти. Не существует способа, чтобы знания о том, кем вы были до смерти, сохранились после того, как химическая реакция, определяющая вашу жизнь, закончилась. И я не говорю на самом деле о каком-то внематериальном духе, который каким-то образом оставался бы вами даже после того, как ваше тело перестало существовать — это несовместимо с законами физики", — считает ученый.

Кэрролл добавил, что нет необходимости изучать этот вопрос глубже, поскольку он по своей сути несовместим с нашей теорией о том, как происходит жизнь физически.

Объясняя далее, он сказал: "Вы – это совокупность атомов, подчиняющихся законам природы: вы не физический мясной мешок, которым управляет маленький сгусток духовной энергии".

Напомним, Тина Хайнс из Аризоны, которая в США, которая в феврале 2018 года скончалась на 27 минут, рассказала о своих впечатлениях. Женщина говорит, что она почувствовала покой и увидела невероятное сияние и Иисуса с простертыми руками.

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