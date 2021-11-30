"Есть место для оптимизма": в Израиле заявили, что дополнительная прививка может защищать от COVID-штамма "Омикрон"

"Есть место для оптимизма": в Израиле заявили, что дополнительная прививка может защищать от COVID-штамма "Омикрон"

В ближайшие дни израильские специалисты будут иметь "более точную информацию" об эффективности вакцин против "Омикрона".

В Израиле предположили, что люди, которые после полной вакцинации получили дополнительную прививку против COVID-19, могут быть защищены от нового штамма "Омикрон".

Соответствующее заявление израильский министр здравоохранения Ницан Горовиц озвучил во вторник, 30 ноября, сообщает The Guardian.

По его словам, в ближайшие дни израильские специалисты будут иметь "более точную информацию" об эффективности уже разработанных вакцин против "Омикрона".

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"Уже есть место для оптимизма, и есть первоначальные признаки того, что те, кто привит вакциной, которая все еще действует, или имеет бустерную прививку, также будут защищены от этого варианта", — высказался глава израильского Минздрава.

На территории Израиля подтвердили четыре случая нового штамма коронавируса "Омикрон". Его также обнаружили в одиннадцати странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны, включая Австрию, Бельгию, Чехию, Данию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Португалию, Испанию и Швецию.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.