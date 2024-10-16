"Есть много моментов, в которых нужно разобраться": Генсек НАТО о Плане победы Зеленского

НАТО пока не может поддержать План победы Владимира Зеленского, поскольку существует много моментов, в которых нужно разобраться.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в среду, 16 октября.

Рютте отметил, что План будет рассмотрен за закрытыми дверями с союзниками, и могут быть разные мнения относительно его деталей. В то же время, он подчеркнул, что НАТО твердо поддерживает Украину. Также План назвал мощным сигналом от президента Украины.

Также читайте Когда Украина ожидает приглашения в НАТО: посол назвала сроки

Напомним, в среду, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины. В первом пункте плана говорится о приглашении Украины в НАТО.

К слову, генеральным секретарем НАТО за последние десять лет был Йенс Столтенберг. Он передал свои полномочия экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте 1 октября 2024 года.

Украину могут принять в НАТО с оккупированными территориями - Столтенберг

Читайте также: