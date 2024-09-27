"Есть надежда на завершение войны в 2025-м" – сенатор Грэм назвал, от чего это зависит

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь России западным оружием, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров.

Об этом Грэм заявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Сенате, передает "Голос Америки".

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"Президент Зеленский заявляет, что он хочет закончить эту войну из-за переговоров. Единственный способ посадить Россию за стол, это ударить их сильнее, чем мы ударяем по ним сегодня", – сказал сенатор Грэм.

По его мнению, никакие деньги не помогут Украине, если не усилить способность ВСУ более эффективно бороться с Россией.

"Поэтому, президент Байден, если вы не позволите этого сейчас, Россия со временем обессилит Украину, производство оружия в России растет, так что в долгосрочной перспективе отсутствие изменений в военной стратегии пойдет на пользу России", — предупредил действующего главу Белого дома Грэм.

По словам сенатора, кем бы ни был следующий президент США, если Байден позволит Украине бить вглубь РФ западным оружием, он сделает этим следующему президенту "большую услугу".

"Итак, господин президент Байден, я знаю, вы хотите, чтобы Украина победила. Вы должны позволить президенту Зеленскому реализовать этот план. У него есть план. У него есть конкретные военные цели. Если он сможет начать выполнять этот план, это дает нам лучшую надежду на завершение этой войны в 2025 году", – считает Линдси Грэм.

В то же время он не верит в угрозы Путина об увеличении эскалации в случае обстрелов вглубь России западным оружием.

"Каждый раз, когда мы даем им [украинцам] больше оборудования, Путин угрожает. Если вы позволите Путину формировать политику, мы проигрываем. Не позволяйте ему делать политику. Изменение политики, которой я хочу, заключается в том, чтобы поразить законные военные цели, которые использует Россия, чтобы убивать невинных гражданских лиц и терроризировать украинский народ", – ответил сенатор.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми рассказал, когда Украина может получить разрешение на удары в глубь территории Российской Федерации западным вооружением.

Также в NYT узнали данные разведки США, почему Байден опасается разрешения на глубинные удары по территории РФ.

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