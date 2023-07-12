"Есть очень положительные новости": Зеленский заинтриговал заявлением о новой военной поддержке Запада

Зеленский уверен, что Украина не нуждается в плане действий по членству на пути к НАТО (ПДЧ).

Украина имеет "положительные новости" относительно новых пакетов оборонной поддержки от западных партнеров.

Об этом сказал украинский президент на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Также читайте Австралия предоставит Украине 30 БТР Bushmaster – Зеленский

"У нас есть очень положительные новости относительно новых пакетов оборонной поддержки от наших партнеров. На полях саммита мы уже начали встречи и договоренности. Я очень благодарю лидеров, которые эти пакеты нам предложили. Третье – мы обсудили наши ожидания от саммита НАТО. И здесь важен результат, что Украина не нуждается в плане действий по членству на пути", — сказал он.

Переговоры Зеленского с мировыми лидерами на полях саммита НАТО

Напомним, в Вильнюсе проходит второй день саммита НАТО, на который собрались главы стран-членов НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский провел ряд переговоров с мировыми лидерами. В частности, встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем. По итогам переговоров, Германия дополнительные пусковые установки Patriot и ракеты для них.

Также Зеленский провел переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. Его страна предоставит Украине новый оборонный пакет, включающий 30 бронетранспортеров "Бушмастер".

Кроме того, украинский президент встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. С ним договорились, что в августе начнется подготовка пилотов.

Читайте также: