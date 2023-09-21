Есть одно условие: Словакия может снять запрет на зерно с Украины

Украина согласилась не подавать иск в ВТО.

Украинский и словацкий министры сельского хозяйства договорились о создании системы лицензирования торговли зерном. Это позволит снять запрет на импорт в Словакию после создания системы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Словакии.

Отмечается, что министры договорились о создании системы торговли зерном, основанной на выдаче и контроле лицензий.

"Пока эта система не будет запущена и полностью протестирована, запрет на импорт четырех товаров из Украины останется в силе", — говорится в сообщении.

Украина также согласилась не подавать иск в ВТО, утверждает словацкое ведомство. Впрочем, Министерство Словакии не уточнило, как будет работать система лицензирования.

Как сообщалось, 14 сентября Болгария разблокировала импорт украинского зерна. Вместе с тем, контроль за импортом украинской продукции будет усилен, поскольку она не соответствует стандартам Евросоюза.

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