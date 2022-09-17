Есть определенные сдвиги: Шольц рассказал об изменении в риторике Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц, который время от времени звонит по телефону российскому президенту Владимиру Путину, рассказал об определенных сдвигах в риторике "фюрера".

Но, несмотря на определенные изменения, Путин все же не отказался захватить часть Украины. Между тем немецкий канцлер уверен, что нужно продолжать дипломатические переговоры с главой Кремля, поскольку эти разговоры важны.

Об этом Шольц сообщил в интервью Deutschlandfunk.

"Российский президент до сих пор преследует свою империалистическую цель аннексировать часть соседней территории. Но также понятно, что что-то изменилось, потому что он не прошел много своих проектов. Если суммировать все разговоры, которые у меня были с ним в последнее время, то бесспорно были сдвиги. они не были очень масштабными, при этом тон всегда дружеский, даже если мы имеем очень разные взгляды на какие-то вопросы, которые также четко представлены, в том числе и с моей стороны.Я считаю, что важно, чтобы мы вели разговор, потому что это тоже часть процесса" , — сказал Шольц.

Также, по словам Шольца, во время разговоров он и Путин обсуждают гуманитарные вопросы и ситуацию на Запорожской АЭС.

"Помимо требования о выводе войск, мне было важно говорить и о гуманитарных вопросах. Так, например, вопрос о вывозе зерна, вопрос доступа к пленным солдатам для Международного Красного Креста. И важно было обсудить вопросы Запорожской АЭС", — заявил немецкий политик.

Напомним, в немецком Бундесвере выступили против поставок военной помощи Украине. Как объясняют свою позицию, каждая новая поставка вооружения Украине ослабляет Вооруженные силы Германии.