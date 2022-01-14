"Есть осторожный оптимизм": в ВОЗ назвали условие перехода коронавируса в эндемическую фазу

"Есть осторожный оптимизм": в ВОЗ назвали условие перехода коронавируса в эндемическую фазу

Фаза пандемии может смениться эндемической фазой.

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в определенный период придется сменить режим пандемии коронавируса на эндемическую фазу.

Об этом сообщила директор отдела страновых программ здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Нино Бердзули в интервью на грузинском телеканале "Имеди".

По ее словам, пока пока рано говорить об эндемичности коронавируса.

"На определенном этапе мы перейдем из фазы пандемии на эндемическую. Коронавирус станет эндемическим заболеванием, но на нынешнем этапе пандемии мы пока не можем сказать или предположить, что пора дать этому вирусу эндемический характер", — сказала она.

Бердзули уточнила, что для того, чтобы коронавирус приобрел эндемический характер, нужна вакцинация как можно большего количества людей.

"У нас есть осторожный оптимизм того, что когда показатель вакцинации увеличится вместе с показателем натурального, то есть природного иммунитета, мы перейдем в эндемическую фазу", — пояснила она.

К слову, эндемичными называют болезни, которые постоянно вспыхивают на конкретной территории в связи с наличием соответствующих природных условий для их существования. А пандемию оглашают, кода инфекции распространяются на национальном или континентальном уровне.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.