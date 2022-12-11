Есть перспектива расширения сотрудничества России с Ираном: эксперт оценил угрозу для Украины

РФ может начать получать от Ирана баллистические ракеты, против которых у Украины нет эффективного оружия.

Россия и Иран усиливают свое сотрудничество, о чем свидетельствует возобновление атак по Украине с помощью дронов-камикадзе иранского производства, запас которых у страны-агрессора был почти исчерпан.

Об этом военный эксперт, генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко рассказал "24 каналу".

"К сожалению, это сотрудничество усиливается. Мы видим, что тот первый заказ, который делала Россия у Ирана по "Шахедам", например, он был фактически исчерпан, но обстрелы с использованием этих беспилотников продолжаются. Это говорит о том, что продолжается сотрудничество, контракты. И, к сожалению, есть перспектива расширения (сотрудничества – ред.), к которому очень стремилась бы РФ, поскольку баллистические ракеты, против которых у нас нет эффективного оружия, у россиян заканчиваются", – отметил эксперт.

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Он добавил, что Иран, скорее всего, после получения от РФ технологий и документации запустил промышленное производство баллистических ракет. Так что страна-агрессор может начать получать соответствующие ракеты малой и средней дальности.

Романенко отметил, что Иран может производить ракеты с дальностью полета до 300 и 700 км. Однако данные разведки свидетельствуют, что Тегеран получил документацию по изготовлению ракет и дальностью до 1500 км.

"Безусловно, Украина и такие союзники мощные как американцы и не только пытаются этому помешать и не допустить соответствующие поставки. Но это война и как Иран, так и Россия ищут пути по продвижению и дальнейшему вооружению. Россияне в счет этого предоставят авиацию, самолеты, средства противовоздушной обороны и другие", – рассказал генарал-лейтенант.

Он напомнил, что Москва уже передала Тегерану также образцы западного вооружения – NLAW, Javelin, Stinger, чтобы Иран мог скопировать или создать средства эффективного противодействия.

Романенко подчеркнул, что такое сотрудничество России с Ираном опасно для Украины, поэтому государству нужно укреплять систему ПВО. Кроме того, необходимо показывать союзникам потребность не просто в ЗРК, но и в других видах оружия с противоракетными возможностями – таких, как Patriot.

Напомним, ранее британская разведка сообщила о возможном росте в ближайшие месяцы поддержки российских военных со стороны Ирана. Так, Россия пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет.

Кроме того, источники в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Россия предоставляет Ирану "беспрецедентный уровень" военно-технической поддержки в обмен на оружие для войны в Украине.

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