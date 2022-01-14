"Есть подушка безопасности": в Минфине РФ оценили готовность российской экономики к потенциальным санкциям США

"Есть подушка безопасности": в Минфине РФ оценили готовность российской экономики к потенциальным санкциям США

В РФ говорят, что санкции оказывают негативное влияние на экономику и финансы.

В России считают, что их экономика способна выдержать санкции США, которые может ввести Вашингтон в случае новой агрессии против Украины.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью российскому телеканалу "РБК".

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"Мы знаем целую линейку ограничений, которые сейчас обсуждаются. Они все, конечно, негативно влияют на экономику и финансы и т.д. Я сейчас говорю о финансовой ситуации, о обсуждаемых долговых темах. В общем мы, хочу сказать, выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются, но я думаю, что до этого не должно доходить дело", — сказал он.

По его словам, в любой ситуации, когда иностранные государства принимают против России санкции, задача бюджетной политики свести к минимуму влияние этих ограничений на экономику страны и благосостояние россиян. Силуанов уточнил, что Россия уже создала подушку безопасности посредством Фонда национального благосостояния, и это поможет защитить экономику страны от санкций.

Он добавил, что пик инфляции в России пройден.

Как сообщалось, в Сенате США предлагают ввести санкции против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину. Соответствующий документ демократы Сената обнародовали 12 января. В частности, пакет санкций направлен против: высших российских военных и чиновников, включая Путина и других лидеров, главные банковские учреждения, российские компании.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае введения санкций США в отношении властей РФ, со стороны Москвы будет "адекватный ответ". Песков говорит, что такие ограничения сопоставимы с разрывом отношений.

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