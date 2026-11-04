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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Есть повод для оптимизма»: Писториус оценил победу демократов в США и заговорил о ракетах для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с Владимиром Зеленским назвал ситуацию в мире безумной и выразил осторожный оптимизм по результатам выборов в США.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Писториус о победе демократов в США

Писториус о победе демократов в США / © Associated Press

Министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подвел эмоциональный итог текущей международной обстановки и поделился мыслями по поводу последних политических событий в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Писториус о выборах в США и определенном оптимизме

Характеризуя общую ситуацию в мире, немецкий чиновник отметил:

«Все прекрасно, но, кроме того, — мир сошел с ума. Это действительно краткий итог всего, безусловно. Но, возможно, у нас есть повод для оптимизма, когда речь идет о промежуточных выборах в США. Победа демократов действительно поражает, но нам стоит подождать, что это будет означать на практике впоследствии».

Ключевым фокусом рабочей встречи стало углубление оборонного взаимодействия и координация усилий по восстановлению и укреплению украинского щита ПВО.

В преддверии своей поездки в Киев глава Минобороны Германии объявил о старте совместной с Великобританией инициативы по поиску и закупке дополнительных боеприпасов для систем Patriot.

Такой шаг оказался вынужденной реакцией на ограниченные объемы военной помощи со стороны Вашингтона и пока недостаточную скорость работы немецких оборонительных мощностей.

В планах ФРГ и Великобритании сформировать четкую дорожную карту для остальных союзников и презентовать ее партнерам на очередном заседании в формате «Рамштайн», которое состоится 17 ноября в Брюсселе.

Напомним, вчера, 3 ноября, Владимир Зеленский прибыл в Германию, чтобы договориться об усилении украинской противовоздушной обороны. Его ждут встречи с канцлером и президентом Германии, а также президентом Бундестага.

Германия хочет совместно с Украиной производить ракеты

Напомним, Германия планирует закупить тысячи дальнобойных ракет у нескольких европейских производителей для усиления сдерживания России на фоне задержек с поставками американских Tomahawk.

Берлин стремится диверсифицировать поставки и опираться на относительно недорогие способы поражения для преодоления ПВО врага. Среди потенциальных вариантов рассматривается сотрудничество с Украиной по совместному производству и приобретению крылатой ракеты «Барс».

Кроме того, компания Covenant открыла завод в Лейпциге и рассчитывает изготовить первые ракеты Anthem в начале 2027 года. Предприятие планирует опираться на европейские цепи поставок и выйти на мощность в 5000 единиц в год до 2028 года, а дальность этой ракеты, по данным источников, может превышать 2000 км.

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