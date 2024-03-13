"Есть признак, что в Кремле паника": российские добровольцы допустили, чего ожидать от Путина

Быстрая реакция российского диктатора Владимира Путина по поводу рейда добровольцев легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона на территорию Белгородской и Курской областей РФ свидетельствует о панике в Кремле.

Диктатор РФ Путин уже успел прокомментировать прорыв бойцов легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона в Белгородской и Курской областях. Он назвал рейд добровольцев попыткой сорвать псевдовыборы в России и желанием Украины "получить козыри для обмена территории на возможных переговорах".

О чем свидетельствует заявление российского диктатора, объяснил доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в эфире 24 Канала.

По его словам, отношение россиян к рейду добровольцев зависит от их позиции относительно войны в Украине.

"То, что еще суток не прошло с начала похода, а Путин уже сделал заявление, признак того, что в Кремле паника. Они совсем не ожидали, что "голосование" пойдет таким образом", – объяснил Барановский.

По его словам, кремлевская "элита" не знает, что делать с этой ситуацией и начинает суетиться. Даже придумывают теракты от имени Алексея Навального, скончавшегося 16 февраля в колонии.

"Режим Путина кровавый, поэтому от него можно ожидать каких угодно преступлений. Главное то, что мы (российские добровольцы – ред.) готовы с этим бороться. Мы призываем всех россиян присоединяться к нашей борьбе", – сказал Барановский.

Ранее в сети появилось видео, на котором люди, называющие себя "боевыми отрядами Навального", анонсировали теракты в России во время перевыборов Путина.

"Здесь ярко прослеживается почерк ФСБ. Ни для кого не секрет, что Путин пришел к власти, взрывая дома в Москве. Сейчас Кремль может повторить этот кровавый спектакль", – добавил Барановский.

Он подчеркнул, что операция под чужим флагом – это классика советских и российских спецслужб. Так же, как действовали в советские времена против повстанцев на Западе Украины, в странах Балтии соответственно такие же сюжеты путинский режим использует внутри российской политики.

Напомним, российские повстанцы легиона "Свобода России", воюющие против российских захватчиков, озвучили планы нанести удары по военным объектам на территории России. Это должно произойти 14 марта – в день, когда в РФ начнется электоральная процедура.

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