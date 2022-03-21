"Есть прогресс, но остаются большие разногласия": премьер Израиля рассказал о ходе переговоров РФ и Украины

Как ранее сообщалось в Кремле, следующие переговоры Украины и России запланированы на 21 марта.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, заявивший о роли посредника по прекращению войны между Украиной и РФ, сообщил, что, несмотря на определенный прогресс, между сторонами остаются большие разрывы.
Об этом он сказал во время выступления в понедельник, 21 марта, сообщает Reuters.
"Впереди еще длинный путь, потому что... есть несколько спорных вопросов, некоторые из них фундаментальны", — прокомментировал он.
Беннетт добавил, что Израиль "вместе с другими друзьями в мире продолжит пытаться преодолеть разрыв и положить конец войне".
Напомним, в Кремли сообщили, что следующие переговоры Украины и России намечены на 21 марта в формате видеоконференции. Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил о непрекращении обстрелов по Украине на время переговоров.
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