Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал администрацию Дональда Трампа за отход от основанного на правилах мирового порядка после свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и возобновления угроз аннексии Гренландии.

Об этом Макрон сказал во время ежегодного обращения по внешней политике, говорится на Politico.

«Соединенные Штаты — это устоявшееся государство, которое постепенно отворачивается от части своих союзников и отходит от международных правил, которые сама раньше продвигала», — заявил Макрон.

В своей речи президент Франции изобразил мир, в котором хищные глобальные государства стремятся разделить планету на сферы влияния. По его словам, США пытаются доминировать в Западном полушарии в рамках так называемой доктрины Донро. В то же время, Макрон положительно оценил дипломатические усилия Вашингтона, направленные на прекращение войны в Украине.

«Мы развиваемся в мире великих держав, где есть подлинный соблазн перекроить мир. События последних месяцев, а иногда и последних дней лишь подтверждают эту оценку», — отметил он.

Ранее Макрона критиковали за его мягкую реакцию на отстранение Мадуро от власти. В сообщении в сети он написал, что Венесуэла может только радоваться его уходу, не вспомнив, соответствовали ли эти действия нормам международного права.

В выступлении Макрон обвинил США в нарушении правил торговли и «отдельных элементов безопасности».

«Каждый день люди спрашивают себя, будет ли вторжение в Гренландию или предстанет ли перед Канадой угроза стать 51-м штатом США», — заявил французский лидер.

Хотя Макрон прямо не упомянул Венесуэлу, ситуация в Каракасе и вокруг Гренландии остается одной из главных тем для Парижа. Франция принимает участие в формировании европейского ответа на угрозы Трампа по поводу самоуправляющейся территории Дании.

Президент Франции подчеркнул, что Европа должна реагировать, отказываясь принимать то, что он назвал новым колониализмом, и усиливать собственную стратегическую автономию.

В течение многих лет Макрон призвал Европу снизить зависимость от США и Китая. Впрочем, нынешний призыв может прозвучать не слишком убедительно для европейских партнеров, обеспокоенных его ослабленными позициями внутри страны.

Макрон входит в последний полный календарный год своего президентства с распущенным парламентом и низкими рейтингами. Протесты фермеров в Париже против возможного торгового договора ЕС со странами блока Меркосур могут еще больше подорвать его лидерство.

Соглашение со странами Латинской Америки крайне непопулярно во Франции, однако Париж вряд ли сможет его заблокировать в преддверии ключевого голосования стран ЕС, запланированного на пятницу.

В своем выступлении Макрон заявил, что Европа должна защищать свои границы, заключая торговые соглашения с усиленными защитными и зеркальными положениями.

«Когда вы накладываете правила на своих производителей, а затем открываете рынки для тех, кто не придерживается этих правил, вы не получите широкой поддержки от собственных производителей», — сказал он.

«Здравый смысл подсказывает, что их нужно слушать», — добавил Макрон.