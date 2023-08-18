Есть риск возгорания: Apple призвала пользователей избегать контакта с телом во время зарядки iPhone

Apple предупредила, что не стоит держать iPhone близко к телу во время подзарядки. Дело в том, что техника может нанести вред вашему здоровью.

Об этом говорится в новой инструкции, размещенной на сайте компании.

Краткие указания для безопасной зарядки iPhone

Специалисты не рекомендуют пользователям допускать длительного контакта кожи с телефоном, когда зарядный кабель подключен к источнику питания. Это может привести к дискомфорту или травме. "Следует избегать сна или сиденья на зарядном кабеле или разъеме", – говорится в сообщении.

Добавляется, что использование поврежденных кабелей или зарядных устройств, а также зарядка при наличии влаги может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone, другого имущества.

Кроме того, лучше заряжать устройства в хорошо проветриваемой зоне.

Напомним, в Мельбурне (Австрия) произошла ужасная трагедия с участием техники Apple. Так, прямо в кармане мужчины взорвался аккумулятор iPhone. В результате он получил серьезные травмы.

Читайте также: