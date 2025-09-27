- Дата публикации
Есть риск взрыва: Россия скрывает катастрофу с подводной лодкой "Новороссийск" в Средиземном море
Субмарина ВМС РФ, расположенная в Средиземном море, находится на грани затопления из-за серьезной аварии.
Подводная лодка Черноморского флота РФ «Новороссийск», находящаяся на боевом дежурстве в Средиземном море, столкнулась с серьезной технической аварией, которую Москва пытается скрывать.
По данным ВЧК-ОГПУ, на субмарине повреждена топливная система: горючее поступает прямо в трюм.
Это не только делает лодку непригодной к полноценному выполнению задач, но и создает критическую угрозу безопасности — есть риск взрыва. Проблемы такого характера — не что иное, как настоящая катастрофа для ВМС РФ.
Ситуацию для РФ усугубляет то, что на борту отсутствуют необходимые детали и специалисты для ремонта. Экипаж своими силами устранить поломку не способен. В таких условиях морякам, по информации источника, может оставаться лишь одно — сбрасывать топливо за борт, чтобы избежать взрыва внутри отсека.
Нынешняя поломка — не единственный инцидент с российским флотом за последние месяцы. В распоряжении источника оказались сведения о другом засекреченном происшествии, которое произошло 7 августа 2025 года в Темрюкском заливе. Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» из 41-й бригады в составе группы выполнял задачи и врезался в гражданский танкер. Судно получило серьезные повреждения, однако информация об этом в открытый доступ не попала.
Позднее командование представило аварию как результат атаки беспилотников. В отчетах утверждалось, что инцидент не повлиял на боеспособность корабля. Однако фотографии, оказавшиеся в открытом доступе, указывают на обратное: повреждения оказались заметными и явно снижали возможности судна.
По итогу, авария на подлодке «Новороссийск» и скрытый инцидент с «Вышним Волочком» показывают реальные масштабы проблем военно-морского флота России.
Ранее сообщалось, что Россия тайно подготавливает диверсии в водах вокруг Британских островов. Это напрямую угрожает интернету, энергетике и военной связи Европы. Эти операции осуществляются военным судном-шпионом «Янтарь» и являются частью стратегии «менее заметной, но дерзкой» подводной войны.