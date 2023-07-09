Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж или революция – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что боевики ЧВК "Вагнер" не нападут с севера на Киев, а в России может быть очередной мятеж или революция.

Об этом Зеленский сказал в интервью ABC News.

По его словам, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку мятежа, потому что был мотивирован попыткой улучшить свое положение в России.

Зеленский заявил, что мятеж Пригожина обнаружил слабость режима Путина.

"Путин не имеет военной силы внутри России, а его гражданское население не защищено. Есть сигнал, что у России может быть очередной мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж", – говорит глава государства.

Напомним, что 24 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остановил свой марш на Москву в 200 км от российской столицы и передумал совершать переворот.

Белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт. Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Пригожин переедет в Беларусь.

Однако 6 июля Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге или Москве.