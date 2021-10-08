Есть телевизор и матрас: тюремщики рассказали, какие условия в камере Саакашвили

Политик приобрел в тюремном магазине различные предметы личного пользования, в частности плед. Ему выдали матрац, подушку и постельное белье.
Специальная пенитенциарная служба Грузии рассказала об условиях в которых бывший президент Грузии Михеил Саакашвили содержится в СИЗО.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Заместитель гендиректора специальной пенитенциарной службы Ники Цхвариашвили опроверг заявление адвокатов экс-президента о том, что в камере Саакашвили нет матраса и телевизора.
"Михеил Саакашвили пользуется телевизором, и информация адвокатов, что тюремная администрация затягивает передачу ему телевизора, является ложью. Саакашвили приобрел телевизор на собственные средства в магазине на территории Руставской тюрьмы специально изготовленной для него тюремной банковской картой, на которой находится лимитированная сумма денег из средств Саакашвили", — заявил он.
Также политик приобрел в тюремном магазине различные предметы личного пользования, в частности плед. Ему выдали матрац, подушку и постельное белье.
Напомним, что 1 октября во Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
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