"Есть только один способ": министр обороны Нидерландов сообщил, как Украине защититься от России (фото)

Рубен Брекельманс не анонсировал свой визит в Украину.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время неанонсированного визита в Украину 6 октября посетил Харьков и сделал заявление по защите Украины от РФ.
Об этом глава Минобороны Нидерландов написал после того, как увидел разрушение Харькова.
"Я видел последствия разрушительных российских обстрелов. Уничтожены квартиры. Выключение электроэнергии. Как дети учатся в бункерах. Украина может защититься от этого всего лишь одним способом – держа Россию на большем расстоянии", – сказал министр.
Напомним, что ранее Брекельманс сообщил о поставках Украине радарной системы в ЗРК Patriot. По его словам, скоро должны поставить еще три пусковые установки.
Напомним, ранее стало известно, что США приветствовали решение о назначении премьера Нидерландов Марка Рютте на должность генсекретаря НАТО.
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