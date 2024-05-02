"Есть только один способ сменить власть на территории России": Яковенко объяснил, о чем идет речь

Не следует надеяться, что народ, готовый десятилетиями терпеть все выходки своего диктатора, внезапно свергнет режим в стране.

Казалось бы, российские граждане должны выражать возмущение из-за того, что развязанная Путиным война уже перешла на территорию государства-агрессора. Впрочем, россияне, которые уже испытывают последствия ударов по НПЗ в ценах на горючее, не реагируют. Поэтому свергнуть путинский режим можно только одним путем – на фронте в Украине.

Об этом "24 Каналу" сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Все решается на поле боя в Украине

Как утверждает Яковенко, переработка нефтепродуктов действительно уменьшилась, цены выросли, но результата никакого. Конечно, недовольство будет, но это ни во что не конвертируется.

"Народ не пойдет и не поднимет вилы на кого-то. Я имею в виду под вилами оружие", – отметил Яковенко.

Он отмечает: когда в России существует внутренняя армия, которая нацелена на подавление потенциального бунта, то нет никаких шансов, что это произойдет. Тоталитарные фашистские режимы изнутри не сбрасываются. История человечества не знает таких случаев.

"Лишь тотальное поражение России на фронте, в частности, когда начнут отваливаться намоленные территории как Крым, в который Кремль вложил большое количество мифов, возникнет ощущение, что царь ненастоящий и пора войску бунтовать. По-моему, это станет переломным моментом, но до этого, к сожалению, далеко", – отметил российский оппозиционный журналист.

Ключевая проблема заключается в том, добавляет Яковенко, что Запад на сегодняшний день не сформировал цели этой войны – фашистский режим Путина должен быть уничтожен.

"Помощь от США, за которую 20 апреля наконец-то проголосовала Палата представителей, это то, что позволит сохранить какое-то количество жизней украинских солдат и не позволит украинской армии терять новые территории, но 61 миллиард долларов – это не сумма победы", – констатировал Яковенко.

Речь бы шла о совсем других деньгах, если бы эта цель была сформирована. Яковенко признает: к сожалению, выделенных средств достаточно для того, чтобы Украина не проиграла, но эта сумма и близко не похожа на ту, которая необходима для победы ВСУ.

Ранее американский генерал рассказал, когда закончится война в Украине.

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