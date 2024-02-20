"Есть только план А": на Западе все больше боятся провала Украины на войне — Politico

Ухудшение перспектив Украины на поле боя и вопрос о приверженности Америки Киеву доминировали на Мюнхенской конференции. Мрачность была усилена новостью о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, прозвучавшей именно тогда, когда лидеры прибыли в первый день мероприятия.

Об этом пишет Politico.

Призывы о военной помощи

Многие политики и официальные лица использовали момент, чтобы подчеркнуть, что Украина проигрывает войну без дополнительной военной помощи США на 60 миллиардов долларов, которая сейчас ожидает голосование в Палате представителей. Но они также звучали далеко не уверены в том, как может выглядеть победа Украины даже при таком усилении.

Конференция состоялась в тот момент, когда уверенность в том, сможет ли президент Джо Байден добиться успеха в Украине, особенно низкая, а бывший президент Дональд Трамп, лидер от Республиканской партии, работает над подрывом этого пакета.

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Многие обходили вопрос о том, какой будет украинская победа и когда она может произойти.

Сенатор Марк Уорнер, глава Комитета Сената по разведке, сказал, что пакет помощи изменит правила игры для Украины. Но он отказался сказать, что эта поддержка обеспечит украинский триумф, просто отметив, что американская помощь была последней, лучшей надеждой Киева.

"Я не знаю никакого другого способа в краткосрочной перспективе для украинцев получить необходимое оружие, амуницию и инструменты, кроме как из Соединенных Штатов", - добавил он.

Диапазон возможностей на поле боя остается огромным, с поступлением в Украину большего количества оружия или без него.

Значение потери Авдеевки

Украине не хватает боеприпасов и пехоты. Десятилетняя крепость Авдеевка упала в руки россиян на выходных, что дало Кремлю первое завоевание с мая. Перед тем, как президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Вооруженных сил, генералы настаивали, что он должен мобилизовать еще 500 000 военных, чтобы идти в ногу с большей, все еще более сильной российской силой, которая, кажется, готова нести значительные потери, чтобы получить только несколько ярдов. земли.

"Когда гражданин Европы читает, что Украина отступила от Авдеевки, он должен уяснить один единственный факт: Россия подошла на несколько километров ближе к его собственному дому", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Единственным вариантом, чтобы предотвратить это остается предоставление Конгрессом военной помощи.

"Бывший президент Трамп, похоже, пытается сорвать поддержку нынешнего двухпартийного дополнительного законопроекта, принятого в Сенате", - сказал в интервью член комитета Палаты представителей по Вооруженным силам.

Зеленский явно обеспокоен такой перспективой, снова воспользовался публичным случаем, чтобы призвать помочь оружием.

"Для нас этот пакет жизненно важен. Сейчас мы не рассматриваем альтернативы, поскольку рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера", - сказал он на пресс-конференции с вице-президентом Камалой Гаррис в субботу.

Есть только план А

Гаррис подтвердил, что плана Б нет, если законодатели не зажгут пакет: " Есть только план А".

Украинские официальные лица не говорят об альтернативах, настаивая на том, что им нужны оружие и боеприпасы, в частности, Taurus и армейская тактическая ракетная система большой дальности, чтобы отбить Россию. Один украинский парламентарий сказал, что в Киеве обеспокоены отсутствием лидерства, продемонстрированного Вашингтоном как в принятии дополнительного соглашения, так и в отправке и подталкивании союзников — прислать Украине больше боеприпасов большой дальности.

Чиновник только что прибыл с южной линии фронта и сказал, что отсутствие боеприпасов напрямую приводит к тому, что Украина теряет позиции и теряет солдат.

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"Но контрнаступление провалилось, и наземная кампания остановилась, заставив украинские и российские силы сыграть в артиллерийский пинг-понг на фронте протяженностью 600 миль. Киев добился большего успеха в Черном море, потопив несколько российских кораблей на стратегическом водном пути, но это не очень улучшило оптику Никакая с обеих сторон Атлантики — особенно в Киеве и Москве — не может предсказать, что будет дальше", - говорится в сообщении.

Адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО, подчеркнул, что: "У нас будет проблема с Россией независимо от того, как закончится война".

Издание пишет и о том, что неопределенность усугубили украинские скептики. Они настаивают на том, чтобы США перекрыли кран и сосредоточились на внутреннем фронте.

"Европа должна быть немного самодостаточной, чтобы защищать себя ", — настаивал он на индивидуальной пресс-конференции за пределами места проведения конференции.

Напомним, по итогам Мюнхенской конференции безопасности сформировались два ключевых месседжа в сфере обороны.

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