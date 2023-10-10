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"Есть важное решение": Зеленский рассказал о подготовке пилотов для F-16 в Румынии

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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"Есть важное решение": Зеленский рассказал о подготовке пилотов для F-16 в Румынии

Президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Клаус Йоханніс / Скриншот

Западные истребители, которые предоставят Украине, могут кардинально изменить ситуацию на поле боя.

Стало известно, что чрезвычайно важное решение для подготовки в Румынии специалистов для F-16. Да, создается центр подготовки пилотов.

Об этом на брифинге в Румынии рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы обсудили с господином президентом, как ускорить такую подготовку, и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Румынию с официальным визитом во вторник, 10 октября. Глава государства встретится с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

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Дата публикации
Просмотры
537
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