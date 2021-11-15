Есть "высокая вероятность" нового вторжения России на территорию Украины – данные западных спецслужб

Вероятно, эти данные засекречены.

Западные спецслужбы располагают данными, свидетельствующими о "высокой вероятности" нового вторжения России в Украину.

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Об этом сообщает британское издание Financial Times, пишет "Новое время".

Отмечается, что в своих прогнозах эксперты опираются не только на сведения о концентрации около 90 тысяч военнослужащих РФ рядом с украинской границей, но и на некоторые другие данные, вероятно, имеющие секретный характер.

О возможной эскалации конфликта со стороны Кремля заявила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "Информация нашей (военной разведки) совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой", — цитирует "НВ" ее слова.

В то же время и госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России возле границы с Украиной. В ходе встречи с Дмитрием Кулебой он заявил, что Соединенные Штаты не исключают нового полномасштабного вторжения России на украинскую территорию.

Стоит отметить, что ранее в интервью "ABC News" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что Россия "ищет возможности продвинуться дальше" на территорию Украины.

Новости мира: Блинкен предположил, что мигрантами отвлекают внимание от действий РФ у границы с Украиной

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