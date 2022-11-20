Есть задержанный, но нет жертвы: полиция Франции расследует загадочное убийство

Полиция обратилась к возможным очевидцам происшествия и обнародовала вероятный портрет жертвы.
Во Франции полиция провинции Нормандия арестовала мужчину за убийство женщины, не имея ни тела, ни даже имени жертвы.
Подробности дела стали известны изданию BBC.
Полицейские арестовали 46-летнего поляка (имя не раскрывается), долгое время работающего во Франции плотником. По версии следствия, 9 марта мужчина ехал за рулем своего автомобиля Audi в нетрезвом состоянии и сбил женщину на велосипеде рядом с городком Бургтерулд, расположенном в 150 км от Парижа. Водитель привез из дома лопату, однако обнаружил, что женщина еще жива, забил ее до смерти, а затем закопал и выбросил велосипед на свалку.
У правоохранителей нет веских доказательств, подтверждающих эту версию, им не удалось найти ни тела, ни велосипед. Более того, в последнее время не поступало заявлений об исчезновении женщин, поэтому неизвестно даже имя погибшей. Все дело строится на том, что сам подозреваемый рассказал о случившемся нескольким людям, хотя показания в полиции давать отказывается.
Приблизительно через два месяца после вероятного ДТП жительница Франции пришла в полицейский участок и заявила, якобы бывший партнер позвонил ей и признался, что убил женщину. Через некоторое время он перезвонил и добавил, якобы все хорошо — пострадавшая смогла подняться и пойти домой. Француженка забеспокоилась и посетила плотника — дома мужчины не оказалось, на лобовом стекле автомобиля она заметила след от удара с красными следами. Через четыре дня они встретились, и подозреваемый подробно рассказал историю об убийстве женщины, похожей на беспризорную.
Еще четыре человека слышали от него разные версии истории. Например, знакомая в день аварии зашла к плотнику и увидела, как он оттирал пятна со своей машины, которую гостя сфотографировала – теперь это одно из главных доказательств. Мужчина уверял, что велосипедистка выжила.
После этого случая мужчина заявил о краже автомобиля, который через месяц нашли сгоревшим. Позже мужчина признался, что сам его и поджег. После ареста в июне подозреваемый и вовсе назвал все, что произошло своей неудачной шуткой — он якобы придумал историю о ДТП, чтобы разжаловать свою бывшую любимую, а для подлинности разбил лобовое стекло и залил его куриной кровью. Так он несколько раз менял свои показания.
Ранее стало известно, что полиция США обнаружила останки давно умершего мужчины в холодильнике одной из частных квартир в Туэле, штат Юта.
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