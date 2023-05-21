"Эстет, охотник, любитель хоккея": Пригожин издевательски поздравил министра обороны РФ с днем рождения

Главарь "вагнеровцев" отметил сногсшибательную карьеру Шойгу к должности министра — от электрика и строителя.

В воскресенье, 21 мая, основатель российской террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин издевательски поздравил с днем рождения министра обороны РФ Сергея Шойгу, которого он в тексте письма подчеркнуто назвал Президентом Российского географического общества и кавалером Мальтийского ордена.

Текст поздравления опубликовала прессслужба компании "Конкорд", которая принадлежит главарю "вагнеровцев".

Пригожин отметил, что Шойгу можно назвать незаурядным человеком из-за его многочисленных талантов, на развитие которых он "тратит огромное количество своего времени".

"Мало кто объединяет в себе способности утонченного эстета, художника-графика, резчика по дереву, охотника, любителя хоккея, заботливого отца и тестя", — ехидно написал он, намеренно не вспомнив об управленческих способностях или знании военного дела главы минобороны государства-агрессора.

Кроме того, Пригожин унизительно отметил, что Шойгу построил сногсшибательную карьеру, пройдя путь до министру от электрика и строителя.

"Надеемся, что вы и дальше будете радовать окружающих своей счастливой улыбкой!" – завершил свое издевательское приветствие главарь “вагнеровцев”.

Текст поздравления с днем рождения Шойгу от Евгения Пригожина / Фото: из соцсетей

Напомним, ранее Пригожин записал видео, в котором обвинил в потерях террористов главу Минобороны РФ Шойгу.

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