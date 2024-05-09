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Эстонцы напомнили россиянам, кем является Путин: красноречивый плакат появился на границе между странами

Эстонцы напомнили россиянам, кем является Путин: красноречивый плакат появился на границе между странами

Эстонцы вывесили плакат "Путин – военный преступник" на границе с РФ / Фото: twitter.com

Эстония напомнила, что Путин является военным преступником. Плакат-напоминание для россиян появился прямо на границе между странами.

На стене Нарвского замка, расположенного на эстонско-российской границе, в четверг, 9 мая, повесили плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин – военный преступник").

Об этом сообщает ERR.

Граница между эстонским городом Нарвой и русским Ивангородом проходит по реке Нарве. Плакат расположен на стене замка, выходящей на Ивангородскую крепость, расположенную уже на территории Российской Федерации.

Перед тем на стене Нарвского замка, направленной в сторону соседней России, были вывешены флаги Европейского союза, Эстонии и Украины. Кроме того, вывешен большой плакат со словами – "Европа начинается с нас".

Инициатором инсталляции является Министерство культуры Эстонии. По его оценке, плакаты должны напомнить восточным соседям о той "уничтожающей работе", которую российский режим проводит на территории Украины.

В свою очередь россияне на своей стороне реки Нарва накануне 9 мая установили сцену с экраном, где утром 9 мая транслировали парад с Красной площади с участием российского диктатора Путина.

Напомним, в прошлый раз плакат "Путин – военный преступник" был вывешен на стене замка в Нарве 9 мая 2023 года. Тогда он, вызвав неоднозначную реакцию в городе, провисел там около недели. В этом году плакат провисит один день.

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