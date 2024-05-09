Эстонцы напомнили россиянам, кем является Путин: красноречивый плакат появился на границе между странами

Эстония напомнила, что Путин является военным преступником. Плакат-напоминание для россиян появился прямо на границе между странами.

На стене Нарвского замка, расположенного на эстонско-российской границе, в четверг, 9 мая, повесили плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин – военный преступник").

Об этом сообщает ERR.

Граница между эстонским городом Нарвой и русским Ивангородом проходит по реке Нарве. Плакат расположен на стене замка, выходящей на Ивангородскую крепость, расположенную уже на территории Российской Федерации.

Isn't this lovely



Narva castle wall that directly faces Russia across Narva river



Разноцветные с флагами и большой “путин war criminal” banner pic.twitter.com/3563riSmXB — Jaanus K (@jaanus) May 9, 2024

Перед тем на стене Нарвского замка, направленной в сторону соседней России, были вывешены флаги Европейского союза, Эстонии и Украины. Кроме того, вывешен большой плакат со словами – "Европа начинается с нас".

Инициатором инсталляции является Министерство культуры Эстонии. По его оценке, плакаты должны напомнить восточным соседям о той "уничтожающей работе", которую российский режим проводит на территории Украины.

В свою очередь россияне на своей стороне реки Нарва накануне 9 мая установили сцену с экраном, где утром 9 мая транслировали парад с Красной площади с участием российского диктатора Путина.

Напомним, в прошлый раз плакат "Путин – военный преступник" был вывешен на стене замка в Нарве 9 мая 2023 года. Тогда он, вызвав неоднозначную реакцию в городе, провисел там около недели. В этом году плакат провисит один день.

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