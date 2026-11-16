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Категория
Мир
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Эстония готовит цифровой двойник государства на случай нападения РФ – Politico

Эстония разработала стратегию, которая позволит правительству управлять государством из-за границы в случае российской оккупации. Ключевые государственные услуги и данные страна переносит в облако, а резервная копия уже хранится в Люксембурге.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Эстония переносит госуслуги в облако на случай оккупации Россией

Эстония переносит госуслуги в облако на случай оккупации Россией / © Getty Images

Эстония разрабатывает систему, которая позволит правительству продолжать управлять государством из-за границы даже в случае российского вторжения и оккупации территории страны. Для этого власти создают резервную цифровую инфраструктуру и переносят часть государственных сервисов на защищенные облачные платформы.

Об этом пишет Politico.

На фоне роста угроз безопасности со стороны России Эстония усиливает защиту своих государственных информационных систем. Основная цель — обеспечить непрерывность работы правительства и предоставление государственных услуг даже при уничтожении центров обработки данных или потере контроля над территорией страны.

По словам Тина Грюнберга, принимавшего участие в разработке новой стратегии и ранее занимавшего должность заместителя генерального секретаря по вопросам цифровой инфраструктуры и кибербезопасности Министерства юстиции и цифровых дел, Эстония готовит цифровую инфраструктуру к сложным военным сценариям.

В частности, власти уже создали резервное хранилище государственной информации в так называемом цифровом посольстве в Люксембурге. Там хранятся копии ключевых государственных данных, реестров населения, земельных реестров и законодательства страны.

В то же время эстонские власти работают над созданием защищенных приложений, которые смогут функционировать независимо от физической инфраструктуры внутри государства. Для этого планируется использовать облачные сервисы Microsoft Azure и Amazon Web Services, а также собственную государственную платформу.

Подходящую инфраструктуру разворачивают в цифровом посольстве в Люксембурге и других локациях на территории Европы.

«Такой подход должен позволить государственным органам продолжать работу даже при масштабном разрушении инфраструктуры или потере доступа к основным центрам обработки данных», — отмечают журналисты.

Советник по ИТ-архитектуре и инфраструктуре Министерства юстиции и цифровых дел Аллан Аллмер объяснил, что страна стремится не только защитить информацию, но и обеспечить возможность полноценного восстановления цифрового управления после чрезвычайных событий.

«Даже в самых серьезных сценариях нам нужно сохранить надежную основу, на которой можно будет восстановить цифровое государство Эстонии», — сказал он.

Вероятное нападение РФ на Эстонию — что известно

Эстония адаптирует свою оборонную стратегию с учетом опыта полномасштабной войны в Украине и перебрасывает военные силы и силы обороны на восточную границу. В Таллине отмечают: страна должна быть в полной боевой готовности встречать российскую бронетехнику в случае эскалации.

В октябре парламент Эстонии — Рийгикогу — принял специальное заявление о войне России против Украины и будущей безопасности Европы. В документе депутаты напрямую связали перспективу продолжительного мира на континенте с результатом российско-украинской войны.

«Победа Украины и стратегическое поражение России являются необходимыми предпосылками для обеспечения длительного и справедливого мира и безопасности в Европе», — говорится в позиции парламента.

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