Эстония и Литва присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Эстония вместе с Литвой и Латвией присоединяется к декларации G7 о поддержке Украины. Они пообещали помогать нашему государству до победы над агрессором.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, обнародовав соответствующее заявление сторон.

"Мы вместе с Украиной с первого дня непровоцированной и жестокой агрессии России. Мы будем поддерживать Украину к победе и будем продолжать вносить свой вклад в международные усилия по защите ее независимости, суверенитета, безопасности, демократии и процветания. Мы будем продолжать усилия по привлечению к ответственности всех, кто несет ответственность за преступление агрессии и другие международные преступления", – говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что только членство Украины в НАТО может обеспечить Украине будущую безопасность. Кроме того, премьер-министры готовы тесно сотрудничать с Украиной на пути к членству в Европейском Союзе.

Накануне Болгария приняла решение о присоединении к усилиям стран G7 по оказанию долгосрочной поддержки Украине. Страна считает, что таким образом способствует защите свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов.

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