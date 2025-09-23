Эстония и Великобритания планируют "ядерный" ответ для России: что именно

Министр обороны страны Ханно Певкур / © Associated Press

Реклама

Эстония готова в перспективе разместить на своей территории британские истребители F-35A, имеющие возможность нести ядерное вооружение.

Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур, передает The Telegraph.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Минобороны Эстонии дал понять, что двери для союзников в вопросах обороны остаются открытыми. «Я всегда открыт. Двери всегда открыты для союзников», — заявил Певкур.

Реклама

Сэр Кир Стармер ранее в этом году объявил, что Великобритания приобретет 12 самолетов шестого поколения, поставки которых начнутся до конца десятилетия.

США не только производят F-35A, но и контролируют поставки ядерной бомбы B61, которую он способен нести. Это означает, что Вашингтону придется дать согласие на любой ядерный удар.

Впрочем, Россия, скорее всего, с яростью отреагирует на любые планы размещения ядерного оружия так близко к ее границам.

Британские истребители F-35 уже длительное время базируются на авиабазе «Эмари» в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, которая охватывает также Латвию и Литву. Ни одно из трех балтийских государств не имеет собственных истребителей.

Реклама

Королевские ВВС также отправили истребители Typhoon в Польшу в рамках миссии Eastern Sentry, о которой НАТО объявило ранее в этом месяце после того, как Россия запустила по меньшей мере 20 беспилотников через польскую границу.

Перед недавними российскими вторжениями господин Певкур заявил местной прессе, что «мы готовы принять наших союзников», даже если их истребители «также имеют потенциал двойного ядерного вооружения».

Великобритания может решить не отправлять истребители F-35A в Эстонию после их поступления на вооружение.

Напомним, ранее мы писали о том, что Эстония не могла сбить российские истребители,как это сделала Турция в 2015 году, потому что у нее нет собственных самолетов.