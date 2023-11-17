Эстония, как и Финляндия, может закрыть пограничные пункты с Россией

Миграционное давление со стороны России на финскую границу возросло, а 16 ноября в Эстонию из РФ хотели попасть 8 граждан Сомали, не имеющих права на въезд, сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

В Эстонию с территории РФ пытались попасть восемь сомалийских граждан, не имеющих разрешения на въезд. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. В то же время руководитель пограничной службы Вейко Коммусаар сообщил, что страна вслед за Финляндией может закрыть сразу четыре пограничных перехода на границе с Россией.

Об этом сообщает Postimees, а также ссылаясь на заявление министра внутренних дел Эстонии, пишет издание ERR.

Он заявил, что сомалийские граждане пытались въехать в страну через Нарву.

"Из-за отсутствия шенгенской визы или вида на жительство им (гражданам Сомали — ред.) был на границе оформлен запрет на въезд, их отправили обратно в Российскую Федерацию", — сказал он.

По словам министра, они заметили на пограничных пунктах с российской стороны "еще несколько подобных лиц".

"Возможно, там что-то происходит. На данный момент ситуация не получила дальнейшего развития... Сомалийские граждане вряд ли сами все это придумали", — добавил он.

По словам министра, миграционное давление на финскую границу усилилось, поэтому Россия не должна пускать в Европу людей без законных оснований, однако делает это.

"Мы уже можем назвать это гибридной атакой. Это делается очень осознанно, люди приходят к нам, начинают просить убежища и международной защиты, а мы должны начать их размещать и принимать", — сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Тем временем Вейко Коммусаар высказался по поводу решения Финляндии закрыть четыре пункта пропуска.

"Это, конечно, может означать, что до сих пор собиравшиеся у этих границ люди окажутся на эстонских пограничных переходах", — заявил руководитель пограничной службы.

Вероятность закрытия пограничных переходов на эстонско-российской границе

Как подчеркнул руководитель пограничной службы, въезд в ЕС через Эстонию возможен только для тех, кто имеет для этого все законные основания.

"Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе, это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска", — пояснил Коммусаар.

Напомним, Финляндия полностью закрывает четыре пункта пропуска на границе с Россией в ответ на множество нелегальных мигрантов. В настоящее время через Россию в Финляндию массово приезжают граждане Ирака, Йемена и других стран. В Финляндии они просят убежища.

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