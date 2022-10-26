Эстония начнет устанавливать в своих городах сирены: что известно

Первые системы оповещения об угрозе появятся в Эстонии уже в конце этого года.

В Эстонии начнут устанавливать сирены, извещающие об угрозе.

Об этом сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Первые сирены планируют установить в Таллинне и окрестностях столицы к концу 2022 года. В дальнейшем систему расширят и другие крупные населённые пункты. В планах установить системы в 22 населенных пунктах страны к лету 2023 года.

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Сирены будут включать в случае военной угрозы, крупных катастроф и чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что системы будут устанавливаться на стенах высоких сооружений, таких как телекоммуникационные мачты, трубы и т.д.

Договор на покупку сирен центр информационных технологий МВД страны и Спасательный департамент Эстонии заключили со словацкой компанией Telegrafia. На создание системы оповещения об угрозе с помощью сирен эстонские власти выделили 4,5 млн евро.

Напомним, 18 октября парламент Эстонии признал руководящий режим в Российской Федерации террористическим. "За" проголосовали 88 депутатов.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что хотел бы видеть Владимира Путина в аду за все совершенные им преступления. По его словам, война России – это геноцид украинцев. Рейнсалу подчеркнул, что Германии и странам Запада следует нарастить усилия по поставке в Украину военных средств и ввести более жесткие санкции против РФ.

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