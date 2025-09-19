- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 636
- Время на прочтение
- 1 мин
Эстония обратилась в НАТО через российские МиГ-31: что известно
Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО в связи с нарушением воздушного пространства.
Эстония обратилась к НАТО с просьбой о консультациях на основании статьи 4 Североатлантического договора после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство.
Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в соцсети Х.
«Истребители НАТО отреагировали, и российские самолеты были вынуждены скрыться. Такое нарушение абсолютно неприемлемо», — отметил Кристен Михал.
Напомним, сегодня, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России для вручения ноты протеста. Глава МИД Маргус Тсахкна назвал этот инцидент «беспрецедентно дерзким». Известно, что три истребителя МиГ-31 летели над Финским заливом и находились там 12 минут.
Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас осудила вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Она назвала этот инцидент «чрезвычайно опасной провокацией».