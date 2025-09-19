Эстония обратилась в НАТО через российские МиГ-31: что известно

Кристен Михал / © Associated Press

Эстония обратилась к НАТО с просьбой о консультациях на основании статьи 4 Североатлантического договора после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство.

Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в соцсети Х.

«Истребители НАТО отреагировали, и российские самолеты были вынуждены скрыться. Такое нарушение абсолютно неприемлемо», — отметил Кристен Михал.

Напомним, сегодня, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России для вручения ноты протеста. Глава МИД Маргус Тсахкна назвал этот инцидент «беспрецедентно дерзким». Известно, что три истребителя МиГ-31 летели над Финским заливом и находились там 12 минут.

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас осудила вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Она назвала этот инцидент «чрезвычайно опасной провокацией».