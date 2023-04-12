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Эстония отреагировала на казнь украинского пленника: призывают не допускать россиян к Олимпиаде

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
803
Время на прочтение
2 мин
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Эстония отреагировала на казнь украинского пленника: призывают не допускать россиян к Олимпиаде

Фото: Unsplash

Таллинн одним из первых отреагировал на зверство окупантов.

После обнародования в Сети видео с казнью украинского пленника солдатом РФ Эстония призвала Международный олимпийский комитет не допустить россиян к Олимпийским играм.

Об этом эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсал написал в своем Twitter.

По словам дипломата, пока оккупационные войска России совершают зверства в Украине — МОК решает, допускать ли российских спортсменов к международным соревнованиям.

"В Twitter распространяется видео, на котором россияне отрезают голову украинскому солдату. И в то же время мы буквально говорим о необходимости диалога и соревнуемся друг с другом на Олимпиаде? Что мы здесь делаем?", подчеркнул Рейнсалу.

К слову, глава МИД Эстонии одним из первых иностранных политиков отреагировал на очередное зверство российской армии.

Жестокая казнь пленного военного

В Сети 11 апреля появилось видео, как российские оккупанты отрезают голову украинскому пленнику. Судя по видео, военный еще был жив, когда один из оккупантов совершил свое преступление.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на преступление страны-агрессорки России. По его словам, "это видео России — какова она". Президент говорит, что это не случайность или эпизод, потому что это повторяется. В качестве примера вспомнил преступления россиян в Буче.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал изгнать России из Совбеза ООН и Украины. Он назвал Россию хуже террористической организации "ИГИЛ".

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Дата публикации
Просмотры
803
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