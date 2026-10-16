Эстония перебрасывает войска к границе с Россией и заявляет о готовности встречать танки

Армия Эстонии / © Associated Press

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Эстония адаптирует свою оборонную стратегию с учетом опыта полномасштабной войны в Украине и перебрасывает военные силы и силы обороны на восточную границу. В Таллине отмечают: страна должна быть в полной боевой готовности встречать российскую бронетехнику в случае эскалации.

Об этом в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ) заявил министр обороны Эстонии и эксгенерал эстонской армии Мартин Херем.

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«Мы должны быть готовы, если с другой стороны границы внезапно раздаются звуки танков», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

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Угроза со стороны России и подготовка к критической фазе

По словам чиновника, западные разведывательные службы и политики уже долго предупреждают о возможном нападении России на страны НАТО. Хотя текущий уровень угрозы остается высоким, балтийские государства подготовились значительно лучше, чем большинство западноевропейских правительств.

Эстония активно закупает артиллерию, ракеты, боеприпасы и беспилотники, а также усугубляет присутствие сил на границе. Тем не менее, Херем предостерегает, что страна находится в «опасной фазе», ведь полная военная и гражданская готовность к потенциальному конфликту еще формируется.

Министр подчеркнул, что непосредственной угрозы вторжения нет, пока идет война в Украине. Однако в случае замораживания конфликта или подписания перемирия (что может произойти уже к 2027 году), в России освободятся тысячи опытных военных и значительные запасы оружия.

Реакция на провокации и ситуация в приграничных регионах

Комментируя активизацию российских гибридных атак, диверсий и нарушений воздушного и сухопутного пространства стран НАТО, Херем заявил, что цель Кремля — запугивание и давление.

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«Мы не будем говорить: „Вы, русские, такие страшные — мы сдаемся“. Единственное, что мы можем сделать — это инвестировать в свою оборону и усиливать военное присутствие на границах», — отметил министр.

На упреки в возможном сценарии «Донбасса» в приграничном городе Нарва, где 95% населения является русскоязычным, Херем ответил, что не видит там более высокого риска, чем в любом другом регионе. Он привел пример украинских Мариуполя и Харькова, которые также были преимущественно русскоговорящими, но оказали жесткое сопротивление российским оккупантам в 2014 и 2022 годах.

Эстония продолжает масштабно наращивать обороноспособность, чтобы предотвратить любые попытки Кремля диктовать свои условия или испытывать на прочность границы Североатлантического союза.

Напомним, в начале октября парламент Эстонии — Рийгикогу — принял специальное заявление о войне России против Украины и будущей безопасности Европы. В документе депутаты напрямую связали перспективу продолжительного мира на континенте с результатом российско-украинской войны.

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«Победа Украины и стратегическое поражение России являются необходимыми предпосылками для обеспечения длительного и справедливого мира и безопасности в Европе», — говорится в позиции парламента.

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