Эстония поддерживает нанесение ударов по территории РФ западным оружием

Президент Эстонии Алар Карис выступает против ограничений на использование Украиной западного оружия против "военных целей" на территории России, которая, по его словам, "бросила вызов всему западному миру".

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который совершил визит в Таллинн.

"Оказывая военную помощь, мы должны понимать, что на войне мы не можем помешать уничтожению военных целей на территории агрессора с целью ослабить военные силы противника и защитить жизнь украинцев. Поэтому не должно быть ограничений в типах вооружений, которые мы поставляем в Украину”, — заявил Карис.

Он также отметил, что Украина нуждается в "большем количестве лучшего оружия", и поэтому западный мир должен ускорить производство вооружений, чтобы Украина получила то, в чем она нуждается.

"И сделать это мы должны не завтра, а сегодня", — подчеркнул президент Эстонии.

Напомним, ранее президент Эстонии сообщил, что финансовая помощь Таллина Киеву будет составлять 1,2 млрд евро в течение трех лет.

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