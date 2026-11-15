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Категория
Мир
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Эстония полностью перекрывает границу с Россией: что спровоцировало такой шаг

Эстония решила полностью закрыть границу с Россией после разоблачения попытки диверсии против оборонного предприятия. Ограничения будут введены уже с 1 декабря.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Граница Эстонии с Россией

Граница Эстонии с Россией / © Associated Press

Эстония с 1 декабря закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Решение было принято через доказательства причастности российской военной разведки к подготовке диверсии против эстонского предприятия оборонной промышленности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, у Эстонии есть четкие доказательства того, что российское ГРУ отдало приказ осуществить диверсию против оборонного предприятия страны. В ответ Таллин решил полностью закрыть пункты пропуска на границе с РФ.

«Россия должна осознать, что враждебные действия против Эстонии будут иметь последствия. Попытки запугать, дестабилизировать ситуацию или взорвать нашу безопасность не останутся без ответа», - подчеркнул Цахкна.

Глава эстонского МИД пояснил, что закрытие границы должно ограничить возможности России для проведения враждебной деятельности на территории Эстонии. Кроме того, подобный шаг поможет усилить борьбу с обходом санкций.

Цахкна также сообщил, что уже проинформировал о решении своих коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.

Напомним, ранее Эстония объявила об усилении обороны на границе с Россией и опрокидывании военных сил на восток страны. Как заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung Мартин Херем, страна учитывает опыт войны в Украине и готовится к возможному российскому вторжению.

По его словам, Эстония закупает артиллерию, ракеты, боеприпасы и беспилотники, однако пока не достигла полной готовности к потенциальному конфликту. Херем предостерег, что в случае замораживания войны в Украине или заключения перемирия Россия сможет опрокинуть тысячи опытных военных и значительные запасы вооружения к границам НАТО.

Кроме того, в начале октября парламент Эстонии - Рийгикогу - принял специальное заявление о войне России против Украины и будущей безопасности Европы. В документе депутаты напрямую связали перспективу продолжительного мира на континенте с результатом российско-украинской войны.

"Победа Украины и стратегическое поражение России являются необходимыми предпосылками для обеспечения длительного и справедливого мира и безопасности в Европе", - говорится в позиции парламента.

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